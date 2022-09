Cesari: «Juve Salernitana? Rocchi non mi convince»

L’ex arbitro Graziano Cesari è tornato sul discusso finale di Juventus Salernitana: le dichiarazioni e i dubbi a Radio Bianconera

DUBBI– «La spiegazione fornita ieri da Rocchi su quanto successo in Juventus-Salernitana non è stata affatto convincente, perché alla fine quelle immagini a cui lui fa riferimento noi le abbiamo viste, adesso non so per quale motivo non siano arrivate alla sala VAR, ma sicuramente in questo caso sarebbe stato più corretto scusarsi e dire semplicemente che è stato commesso un errore. Mi fa arrabbiare il fatto che abbiamo avuto ancora una volta una prova di quanto sia stata depotenziata la figura degli assistenti»