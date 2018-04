Genoa in vendita: Preziosi non nega, ma si fa strada l’ipotesi… cambogiana

Genoa ancora in vendita? Preziosi non nega l’eventualità di una cessione, che resta comunque improbabile. Si fa largo l’ipotesi dell’ingresso di un socio nel club: gli indizi portano al cambogiano Ly

Profetiche potrebbero essere state le parole di Enrico Preziosi, intervenuto nel corso di una conferenza stampa in quel di Santa Margherita Ligure (leggi anche: PREZIOSI NON CONFERMA BALLARDINI). Il numero uno del Genoa, infatti, nella giornata di ieri non si era soffermato soltanto a parlare dell’attuale conduzione tecnica della squadra ma, intrattenuto dai giornalisti, aveva detto qualcosa anche riguardo al possibile futuro societario. Parole messe evidentemente in secondo piano rispetto a quelle relative al mancato appoggio nei confronti di Davide Ballardini in vista della prossima stagione, ma comunque molto importanti. Preziosi, a sorpresa, non ha per nulla negato l’eventualità di una possibile cessione del Grifone, affermando: «C’è ancora la coda di una trattativa, ma tanto i tifosi pensano che chiunque sia meglio di me… Io però cederò solo a chi dimostrerà di essere davvero meglio di me». E qui si è scatenato il gossip…

Poche certezze per il momento, se non una: poco più di un anno fa Preziosi aveva tutta l’intenzione di cedere il Genoa. Alla finestra si era affacciato l’imprenditore Giulio Gallazzi in prima istanza, poi una presunta cordata araba e, pare, un misterioso acquirente cinese. Nulla di fatto ovviamente e, alla fine, i rossoblu sono rimasti nelle mani del patron di Giochi Preziosi. A quale cordata allora avrebbe fatto riferimento ieri il presidentissimo rossoblu parlando della coda di una trattativa ancora viva? Difficile ipotizzarlo, soprattutto perché, degli ultimi mesi, nessuno ha certezza compiuta delle mosse di Preziosi riguardanti il Genoa. Numerosi indizi porterebbero però direttamente al nome dell’imprenditore cambogiano Vanna Ly, recentemente introdotto dallo stesso Preziosi in alcuni affari genovesi ed apparso al centro di allenamento del Grifone nel corso di una seduta circa un mesetto fa. Difficile tuttavia che quest’ultimo abbia la forza di rilevare l’intero pacchetto azionario genoano, più probabile allora che entri in società con lo stesso Preziosi: non un nuovo proprietario insomma, ma un socio. Poi chissà…