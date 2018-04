Preziosi: «Ballardini al Genoa merito mio». Le sue parole però sanno di addio…

Genoa, parla Preziosi: il numero uno rossoblu non si lascia scappare nulla sul prossimo allenatore rossoblu, ma le quotazioni di Ballardini sembrano in ribasso nonostante la stima del presidente

Poteva essere la giornata della svolta o, almeno, così era trapelato. Il presidente del Genoa Enrico Preziosi avrebbe dovuto parlare del futuro rossoblu: lo ha fatto, senza però dire troppo. Come nel suo stile, il numero uno del Grifone non ha ancora svelato il nome del prossimo allenatore della squadra, con Davide Ballardini, reduce da un campionato da subentrato ad altissimo livello (leggi anche: LE ULTIME SUL FUTURO DI BALLARDINI) stranamente ancora non riconfermato sulla panchina genoana. Nei pressi di Santa Margherita, dove è intervenuto per parlare di un progetto relativo alla costruzione di nuovi parcheggi dalle parti di Portofino (nulla a che fare col Genoa in sé), Preziosi si è soffermato a parlare pure con i giornalisti, non venendo meno alla propria promessa di dire qualcosa (ma non tutto) sulla squadra.

«Il prossimo allenatore lo deciderò soltanto tra qualche settimana, restano ancora cinque partite da giocare… In ogni caso, qualsiasi sia la mia decisione, sarò per sempre grato a Ballardini, uomo serio ed equilibrato», le parole del presidente rossoblu intercettato dai microfoni dell’emittente ligure Primocanale. L’imprenditore campano non si lascia sfuggire molto, ma certo il suo, nei confronti dell’attuale allenatore del Grifone, sembrerebbe più un congedo che una promessa di rinnovo… «Sull’allenatore non voglio dirvi nulla – aggiunge Preziosi – . Ivan Juric è stata una delusione, ho fatto male l’anno scorso a riconfermarlo per questa stagione: alla fine il “manico” della squadra è quello che conta, quindi mi prendo i miei meriti sulla scelta di Ballardini». Scelta che però ad oggi non resta assolutamente confermata per l’anno prossimo: è un dato oggettivo.