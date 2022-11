Cessione Liverpool, McGregor: «Ho chiesto informazioni»

Il fighter irlandese Conor McGregor sarebbe tra i potenziali acquirenti del Liverpool: «Mi piacerebbe, ho chiesto informazioni»

Che sia solo l’ennesima spacconata? Conor McGregor, in un Q&A sui propri social si è detto interessato all’acquisto del Liverpool (malgrado il suo tifo per il Manchester United). A domanda precisa ha infatti risposto in modo molto netto:

«Oh, mi piacerebbe! Sì, appena ho sentito ho chiesto informazioni. Che club».