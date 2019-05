Secondo i media francesi il Qatar Sports Investment, già proprietario del PSG, sarebbe interessato all’acquisto della Roma. James Pallotta da Boston smentisce ogni voce (per ora)

La notizia è circolata rapidamente nella serata di ieri proveniente direttamente dalla Francia: secondo Le Parisien il QSI (Qatar Sports Investment), ovvero il fondo che attualmente detiene la proprietà del Paris Saint-Germain, sarebbe pronto a puntare dritto sull’acquisto della Roma. Una voce non del tutto nuova, già circolata qualche settimana fa e supportata dalla vicinanza tra la società giallorossa e Qatar Airways, la compagnia aerea araba appartenente al medesimo fondo che è attualmente sponsor sulle maglie, ma tornata in auge dopo la delusione europea vissuta anche in questa stagione dal PSG. Stando alle notizie riportate nelle ultime ore, intorno alla compagine francese ci sarebbe inoltre un certo malumore anche in virtù dell’enorme tassazione che il governo obbligherebbe a pagare alla proprietà araba per la gestione del club.

Subito nella notte, direttamente da Boston, è arrivata ai microfoni di Roma Press la smentita del presidente giallorosso James Pallotta circa l’indicrezione lanciata dai media francesi: «La Qatar Sports Investment vuole acquistare la Roma? Non c’è niente di vero, è tutto falso», ha sottolineato il numero uno romanista. Per il momento dunque, nello spazio di pochissime ore, il caso sembrerebbe essersi aperto e chiuso. A meno che nei prossimi giorni non succeda nuovamente qualcosa.