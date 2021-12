Cessione Salernitana, manca sempre meno: chi è l’imprenditore Cerruti

Cessione Salernitana, manca sempre alla scadenza per trovare un nuovo proprietario del club: il nome in cima alla lista è quello di Domenico Cerruti

La Salernitana è alla ricerca di un acquirente che possa acquistare il club entro il 31 dicembre e salvarla dalla squalifica del campionato di Serie A. Un problema, quest’ultimo, che andrebbe a intaccare l’intera stagione calcistica non solo del club granata. La Federazione non ha voluto concedere la proroga ai trustee fino a fine annata, come richiesto anche dagli altri club, e per questo motivo va trovato un nuovo proprietario al più presto. E nel deserto dei possibili acquirenti, negli ultimi giorni è spuntato Domenico Cerruti che potrebbe mettere in piedi una cordata per prelevare la Salernitana e salvarla dalla squalifica.

CESSIONE SALERNITANA, L’IMPRENDITORE CERRUTI – Domenico Cerruti è un salernitana di Albanella, un piccolo comune in provincia di Salerno, fondatore della C&C Energy; una società che opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. È amico del presidente federale Gabriele Gravina e proprio nei giorni scorsi si è intrattenuto con lui a Roma per parlare probabilmente della situazione riguardante la cessione della Salernitana. L’imprenditore campano potrebbe formare una cordata per prelevare il club. Tra le altre persone che potrebbero essere coinvolte, anche Francesco Agnello, a capo di una holding con interessi imprenditoriali nel settore delle acque minerali e del food. Il 31 dicembre si avvicina e i tempi di restringono per trovare una soluzione per la Salernitana.

ISCRIVETEVI AL CANALE YOTUBE CALCIONEWS24