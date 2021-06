Cessione Salernitana, Radrizzani: «Lotito non risponde alla mia offerta»

Cessione Salernitana, Radrizzani svela di aver formulato un’offerta per il club granata, ma di non aver ricevute risposte

Ore contate per Lotito che deve cedere la Salernitana. In attesa di scoprire il futuro del club granata, spunta un retroscena svelato dal proprietario del Leeds Radrizzani, interessato all’acquisizione della società. Per i microfoni de La Città, le parole dell’imprenditore:

TRATTATIVA – «Noi abbiamo formulato la nostra offerta, definita in ogni particolare, mercoledì. Sottolineando che la stessa ha una validità di dieci giorni. Ci sono stati nella mattinata di giovedì e successivamente incontri tra i consulenti. Ma nessuna risposta è giunta».

OFFERTA – «Lotito, che io personalmente conosco e stimo, sarà sicuramente preso in queste ore dalla necessità di decidere e capiamo che non è semplice. Ma è giusto che Salerno e i tifosi della Salernitana sappiano che noi abbiamo formulato una offerta che riteniamo congrua».

CIFRE – «Sicuramente in considerazione del fatto che la società da acquistare non ha beni di proprietà ed i tesserati hanno un determinato valore, non alto, sul mercato seppure, ed è giusto dirlo, hanno con grande merito conquistato la promozione in serie A. Basti pensare che la stessa società granata ci ha messo a conoscenza del fatto che l’ammontare totale degli ingaggi dei calciatori, relativamente a coloro che hanno un contratto in essere, non supera gli otto milioni di euro. Una cifra non elevata che garantisce della bontà della gestione di Lotito».