Cessione Sampdoria, spuntano diverse novità: quattro fondi oltre a Cerberus pronti a una offerta

Spuntano delle novità riguardo alla cessione della Sampdoria: oltre a Cerbarus pronti a un’offerta altri quattro fondi

Il Secolo XIX nell’edizione odierna del quotidiano fa il punto sulla situazione della cessione della Sampdoria.

Cerbarus avrebbe presentato un’offerta per rilevare i blucerchiati, ma non sarebbe l’unico fondo. Infatti altri quattro sarebbero pronto a manifestare il proprio interesse per i liguri.