Parla Carlo Festa, esperto giornalista del Sole 24 Ore che si è occupato spesso e volentieri della cessione della Sampdoria

Cessione per la Sampdoria? Il presidente Ferrero potrebbe passare la mano, ormai è risaputo. Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, che ha trattato a più riprese i temi doriani, ha parlato a Primocanale della trattativa: «La Samp può cambiare padrone. I protagonisti sono sempre i soliti: il consorzio capitanato da Vialli, con una serie di investitori che sono Alex Knaster e Jamie Dinan di York Capital, e dall’altra parte questo soggetto finanziario che si chiama Aquilor Capital».

Secondo Festa l’offerta migliore sarebbe proprio quella di Aquilor: «Ha fatto un’offerta da 120 milioni, la migliore economicamente. Sicuramente Ferrero è il soggetto venditore per definizione e in modo furbo non vuole scendere sotto una certa soglia. Le trattative esistono».

