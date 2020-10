Champions League 2020/2021 su Mediaset in chiaro: tutte le partite

Le partite della Champions League 2020/2021 su Mediaset in chiaro

Anche per la stagione 2020/2021 Mediaset potrà trasmettere in chiaro alcune partite della Champions League. Champions League 2020/2021 su Mediaset: in virtù di un accordo commerciale con Sky, che vige dalla scorsa stagione, il Biscione offrirà ai telespettatori la possibilità di seguire in chiaro sul digitale terrestre diverse partite della massima competizione europea per club.

La RAI, che aveva acquisito i diritti della stagione 2018/2019, era stata di fatto beffata in seguito all’intesa siglata fra Mediaset e Sky. A nulla è valso il ricorso d’urgenza inoltrato dalla tv pubblica, che è stato rigettato dal Tribunale di Milano, sezione imprese.

Successivamente il passaggio di consegne è stato ufficializzato anche dall’UEFA, con Mediaset che ha ottenuto dunque la possibilità di offrire ai suoi telespettatori il grande calcio europeo in chiaro per il triennio 2018-2021. Partite Champions in chiaro su Mediaset 2020/2021, ecco il calendario.

Champions League in chiaro su Mediaset: il calendario

Fase a Gironi

In base all’intesa con Sky, Mediaset trasmetterà per ogni turno della Fase a Gironi una partita in chiaro di una delle quattro squadre italiane impegnate.

La Champions League 2020/2021 terminerà il 29 maggio 2021 con la finale che si giocherà allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. La prima giornata della fase a gironi si giocherà il 20 e 21 ottobre 2020. L’elenco delle partite della fase a gironi della Champions League trasmesse in chiaro da Mediaset è stato ufficializzato dal Biscione:

1ª GIORNATA, GRUPPO B – Mercoledì 21 ottobre 2020, ore 21.00: INTER-BORUSSIA M’GLADBACH – Canale 5

Mercoledì 21 ottobre 2020, ore 21.00: 2ª GIORNATA, GRUPPO G – Mercoledì 28 ottobre 2020, ore 21.00: JUVENTUS-BARCELLONA – Canale 5

Mercoledì 28 ottobre 2020, ore 21.00: 3ª GIORNATA, GRUPPO B – Martedì 3 novembre 2020, ore 21.00: REAL MADRID-INTER – Canale 5

Martedì 3 novembre 2020, ore 21.00: 4ª GIORNATA, GRUPPO G – Martedì 24 novembre 2020, ore 21.00: JUVENTUS-FERENCVAROS – Canale 5

Martedì 24 novembre 2020, ore 21.00: 5ª GIORNATA, GRUPPO B – Martedì 1 dicembre 2020, ore 21.00: BORUSSIA M’GLADBACH-INTER – Canale 5

Martedì 1 dicembre 2020, ore 21.00: 6ª GIORNATA, GRUPPO G – Martedì 8 dicembre 2020, ore 21.00: BARCELLONA-JUVENTUS – Canale 5

Tutte le partite di Champions League trasmesse in diretta e in chiaro da Mediaset potranno essere seguite anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Mediaset Play.