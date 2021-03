Champions League a 36 squadre: oggi riunione ECA per i dettagli

A partire dal 2024 la Champions League sarà a 36 squadre con classifica unica e doppia fase (gruppi ed eliminazione diretta). I dettagli

Come riportato da Gazzetta dello Sport, oggi si terrà una riunione straordinaria dell’ECA (European Club Association) per discutere della riforma della Champions League, che a partire dal 2024 sarà a 36 squadre con classifica unica e sulla doppia fase (gruppi ed eliminazione diretta).

I club europei discuteranno di una riduzione della partite da 225 a 189 facendo disputare 8 partite nella prima fase anziché le 10 previste attualmente dalla nuova formula.

Inoltre si parlerà di una modifica sui criteri d’accesso. C’è l’accordo per un quinto slot sulla base del ranking FIFA (criterio che riguarda anche l’Italia) mentre per gli altri 3 posti, invece del ranking Uefa per chi non s’è qualificato alla Champions, chiedono ingresso di 3 campioni nazionali non direttamente al gruppo.