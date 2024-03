Champions League, Arsenal Bayern: i tifosi non ci saranno!

Champions League, in vista della sfida tra Arsenal e Bayern i tifosi bavaresi non saranno presenti allo stadio. Ecco perché

«Dobbiamo accettare questa punizione. Non solo sono stati attivati ​​dei fuochi d’artificio, ma sono stati anche sparati deliberatamente sul campo, mettendo direttamente in pericolo gli astanti», ha dichiarato l’amministratore delegato del Bayern Jan-Christian Dreesen a proposito di quanto è successo martedì sera all’Allianz Arena nella gara contro la Lazio.

La società ha annunciato che non farà ricorso, accettando la decisione dell’Uefa che escluderà la presenza dei supporters tedeschi a Londra: «Siamo molto contenti di essere arrivati ​​ai quarti di finale, ma il fatto di dover giocare in trasferta senza il supporto dei nostri tifosi è un duro colpo. Per colpa di una piccola minoranza si è creato un danno a tutti gli altri e alla nostra squadra».