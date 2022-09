Champions League: Chelsea KO, tris Borussia Dortmund

Clamorosa sconfitta del Chelsea contro la Dinamo Zagabria, mentre il Borussia Dortmund supera agevolmente il Copenhagen

Clamoroso inizio di Champions League. Il Chelsea, avversario principale del Milan nel suo girone, si ferma contro la Dinamo Zagabria. In Croazia i Blues perdono per 1-0, con la rete per i padroni di casa di Orsic.

Nel girone G invece tutto facile per il Borussia Dortmund, che sotto il muro giallo abbatte il Copenhagen per 3-0: a segno Reus, Guerreiro e Bellingham.