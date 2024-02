Champions League, i favoriti di Opta: dopo City e Real c’è l’Inter

La piattaforma di analisi Opta ha analizzato le squadre qualificate agli ottavi di Champions League per trovare la favorita della vittoria finale. Secondo loro i favoriti sono i campioni in carica del Manchester City, con il 32.1% di chance di risollevare il trofeo. Alle loro spalle il Real Madrid di Ancelotti. Dietro alle due big però c’è l’Inter, favorita con l’11.6% di chance di vincere, davanti alle altre big come Bayern, PSG, Arsenal e Barcellona. Poche possibilità per le altre due italiane: per il Napoli solo l’1.1%, per la Lazio anche meno, appena lo 0.4%.

With the UEFA Champions League returning tonight as the round of 16 gets under way, we take a look at the Opta supercomputer’s predictions for the competition in 2023-24.

Can anybody stop Manchester City from retaining their #UCL title?

