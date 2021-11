Champions League: il Milan si qualifica se... Tutte le combinazioni

Champions League: il Milan si qualifica agli ottavi di finale se… Tutte le combinazioni favorevoli ai rossoneri

La vittoria ottenuta in casa dell’Atletico Madrid permette al Milan di restare in corsa per gli ottavi di finale della Champions League 2021/22. I rossoneri hanno agguantato i colchoneros a quota 4 punti in classifica, a meno uno dal Porto secondo. Sarà decisivo l’ultimo match di San Siro contro il Liverpool per consolidare il sorpasso sui lusitani e accedere alla fase a eliminazione diretta della competizione.

In caso di vittoria del Milan, la qualificazione diventerebbe realtà. Ma attenzione al risultato di Porto-Atletico Madrid: la partita dell’Estadio do Dragao dovrà terminare in pareggio per far sorridere Stefano Pioli e i suoi ragazzi. Se anche il Porto dovesse vincere, il Milan arriverebbe terzo. Se fosse l’Atletico Madrid a conquistare il successo, subentrerebbe la differenza reti per determinare la classifica.