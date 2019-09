Champions League, l’Inter di Conte deve anche battere i pronostici

Champions League, l’Inter di Conte deve battere anche i pronostici: ecco le quote per il passaggio della fase a gironi

Possono sorridere sulla carta tre italiane su quattro. La Champions parte tra poco meno di due settimane, ma dopo il sorteggio di Montecarlo è già tempo di primi bilanci su un eventuale possibile passaggio del turno.

Secondo i bookmakers saranno tre italiane su quattro a superare il raggruppamento e ad accedere agli ottavi di finale. Spicca l’Atalanta, assente invece l’Inter, forte di due vittorie nelle prime gare di campionato ma penalizzata da un girone di ferro.

INTER E ATALANTA – I nerazzurri, secondo le quote Betclic, sono infatti la terza forza nel raggruppamento, alle spalle del solito Barcellona (già trovato nella passata stagione) ma anche del Borussia Dortmund. Una vittoria del girone dei nerazzurri è data a 7.50 (la Snai è più fiduciosa e la paga 6). Quota più alta rapportata a quelle due rivali (4.50 per i tedeschi, con i blaugrana strafavoriti a 1.35). Chi invece è la seconda maggior accreditata del suo girone è l’Atalanta, che ha pescato bene pur partendo dalla quarta fascia. Se il Manchester City di Guardiola è un avversario chiaramente proibitivo, la squadra di Gasperini se la gioca in un testa a testa serrato con lo Shakhtar (vittoria del girone della Dea data a 8 per Betclic e addirittura a 7 per la Snai, quella degli ucraini a 10). Sulla carta senza chance la Dinamo Zagabria (75).

JUVE E NAPOLI – Sulla carta, tutto semplice per Juventus e Napoli. I bianconeri sono

l’unica italiana favorita per il passaggio del Girone da prima, nonostante due rivali non

tra le più semplici: in primis l’Atletico Madrid che l’anno scorso fece tremare Cristiano

Ronaldo e compagni, poi il Bayer Leverkusen. Bianconeri quotati a 1.60 per il primo

posto, Atletico che segue a 2.50. Più lontano il Leverkusen, a 13. Sulla carta agli ottavi

ci va anche il Napoli di Ancelotti, che ritrova il Liverpool campione in carica

(teoricamente la prima forza) ma pure due squadre abbordabili come Salisburgo e

Genk. Una vittoria del Girone del Napoli vale 2.75 (Salah e compagni vengono valutati

1.50)