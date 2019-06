Champions League, squadra della stagione: presente Ronaldo – FOTO

Champions League, squadra della stagione: dominio Liverpool e Ajax, Ronaldo unico “italiano” in rosa – FOTO

Dopo la finale Champions League, arriva la consueta squadra della stagione, formato dai giocatori che si sono contraddistinti durante la competizione. Dominio del Liverpool e dell’Ajax, rispettivamente con sei e cinque calciatori presenti.

Cristiano Ronaldo unico “italiano” presente in lista: l’attaccante della Juve è in buona compagnia in attacco, affiancato da Messi. Spicca l’assenza di Mohamed Salah, match winner, su rigore, della finale contro il Tottenham.