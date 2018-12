Le squadre qualificate agli ottavi di finale di Champions League: tutte le informazioni e dove vedere il sorteggio

Stasera si chiude la fase a gironi di Champions League che ha visto impegnate ben 32 società nell’arco di sei giornate. Ad un passo dal termine di questa fase, le squadre che già sono qualificate per gli ottavi di finale sono 15 su 16 posti disponibili. L’unico raggruppamento dei quattro ancora da concludersi è il gironeF dove Lione e ShakhtarDonetsk si giocano il secondo posto e il pass per la fase eliminatoria. Le due società si incontreranno stasera e gli ucraini per qualificarsi hanno necessariamente bisogno di una vittoria, dato i due punti di distacco in classifica con i francesi. Alla competizione hanno detto addio ieri Inter e Napoli che andranno entrambe in EuropaLeague. Roma e Juventus, invece, sono già qualificate, ma i bianconeri stasera si giocheranno a distanza il primato del girone H con il ManchesterUnited.

Delle squadre qualificate 5 hanno già la certezze del primo posto che potrebbe garantire un sorteggio più agevole e regala la possibilità di giocare la gara di ritorno in casa. Le squadre in questione sono: BorussiaDortmund, Barcellona, PSG, Porto e RealMadrid. Le altre tre squadre che verranno inserite nell’urna della prima fascia si conosceranno stasera al termine delle sfide in programma.

Le squadre qualificate agli ottavi di Champions League

PRIMA FASCIA

Borussia Dortmund

Barcellona

Paris Saint-Germain

Porto

Real Madrid

Bayern/Ajax (Girone E)

Manchester City/Lione (Girone F)

Juventus/Manchester United (Girone H)

SECONDA FASCIA

Atletico Madrid

Liverpool

Schalke 04

Tottenham

Bayern/Ajax (Girone E)

Manchester City/Lione/Shakhtar Donetsk (Girone F)

Juventus/Manchester United (Girone H)

Il sorteggio di Champions League

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League si terrà lunedì 17 dicembre alle ore 12 nella sede dell’UEFA di Nyon. Le squadre qualificate come prime nel rispettivo girone verranno accoppiate con le seconde, ma non potranno scontrarsi squadre già sorteggiate nello stesso girone e club della stessa nazione.

