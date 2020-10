Chelsea, Azpilicueta lancia l’allarme: «La fase difensiva è un problema»

Cesar Azpilicueta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Siviglia

«Da quando sono arrivato al Chelsea, otto anni fa, ho sempre avuto la convinzione e la fiducia circa la possibilità di vincere ogni competizione a cui abbiamo preso parte. Lo scorso anno in Champions abbiamo ottenuto buoni risultati ma a partire dall’impegno di domani avremo la possibilità di dimostrare che siamo migliorati rispetto allo scorso anno. È chiaro che se vogliamo migliorare e avere l’occasione di lottare per il vertice dobbiamo farlo in ogni fase, iniziando da quella difensiva. Oggi abbiamo un problema che dobbiamo risolvere sia collettivamente che individualmente, perché quando subisci così tanti gol una volta puoi essere salvato dalla prolificità offensiva, ma non puoi sempre pensare di segnare quattro gol. Non possiamo pensare di giocare sempre bene e vincere in ogni occasione 4-0, anche se è quello che vogliamo. Quando non sarà possibile dovremo cercare di portare a casa la partita comunque. Perché nel calcio, alla fine, contano i risultati”»