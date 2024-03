Chelsea, si complica Nico Williams del Bilbao: ecco perché

Nico Williams è finito nel mirino del Chelsea, ma il suo arrivo in Premier League si è complicato: le motivazioni

Il calciomercato del Chelsea è tra i più dispendiosi degli ultimi decenni. I continui acquisti anche a tre cifre smuovono eccome il mondo del calcio. L’ultimo nome della lista dei Blues è Nico Williams del Bilbao.

Secondo The Telegraph il talento spagnolo potrebbe accasarsi in Premier League, d’altronde il Chelsea non sembra aver problemi né a versare l’intera clausola rescissoria né per l’ingaggio destinato al giocatore. A complicare tutto però c’è la probabile mancanza di competizioni europee da parte del Chelsea. L’attuale -14 spaventa tutti in casa Chelsea e Nico Williams sembra aver dichiarato di voler lasciare il San Mames solo per giocare in Europa.