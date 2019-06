Il calciatore del Chelsea e della Nazionale, Emerson Palmieri, ha parlato del suo futuro e del possibile approdo alla Juve

Emerson Palmieri, terzino sinistro di proprietà del Chelsea, piace alla Juventus. Il giocatore italo-brasiliano ha parlato a ESPN Brasile e ha detto la sua sul futuro e sul trasferimento di Sarri alla Juve.

Ecco le sue parole: «Abbiamo fatto un buon lavoro. Sarei stato contento di una sua permanenza ma forse, come ha detto lui, voleva avvicinarsi alla famiglia. E’ andato in un grande club come la Juve. Io con lui? Sono felice al Chelsea e non ho ricevuto chiamate».