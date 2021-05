Chelsea, Ferdinand ne è sicuro: «L’anno prossimo vincerà la Premier League»

Rio Ferdinand ha puntato tutto sul Chelsea in vista della prossima Premier League

Il Chelsea è in finale di Champions League e c’è chi è completamente pazzo del gioco della squadra di Tuchel. Si tratta di Rio Ferdinand, ex difensore inglese, che al suo canale YouTube ha esaltato i Blues.

«Avete visto le statistiche del Chelsea da quanto è arrivato Tuchel?. Nessuno ha fatto meglio dei blues da quanto c’è il nuovo allenatore. Penso che vinceranno la Premier League il prossimo anno. Da quando c’è lui sono in testa in quasi tutti i parametri: gol subiti, occasioni create. Credo che per questo incredibile lavoro svolto, Tuchel dovrebbe solo essere applaudito. È incredibile».