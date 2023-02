Chelsea, flop Mudryk alla prima da titolare: le statistiche negative

Flop Mudryk alla prima da titolare con la maglia del Chelsea: numeri tutt’altro che positivi per l’esterno ucraino

E’ un flop la prima gara da titolare dell’ucraino Mudryk con la maglia del Chelsea. L’ucraino, sostituito al 45′ nel match con il Fulham, ha racimolato numeri tutt’altro che positivi.

Zero tiri, così come zero sono state le occasioni create, i contrasti, i passaggi filtranti nell’area avversaria e i falli guadagnati, a fronte di soli 19 palloni toccati (meno anche del portiere Kepa, arrivato a 25).