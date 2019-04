Higuain scatenato alla festa per il compleanno di David Luiz: travestito da Elvis, si esibisce in canti e balli – VIDEO

Gonzalo Higuain è scatenato. Dopo il gol ritrovato e l’esultanza sexy con una tifosa, l’attaccante del Chelsea ha onorato la festa di David Luiz. Il difensore brasiliano ha infatti festeggiato il suo compleanno il giorno successivo al pareggio contro il Burnley.

Clima disteso per il Pipita: l’ex Juve, vestito come Elvis Presley, canta e tiene in pugno la serata. Poi Higuain si esibisce in danze latine con lo stesso David Luiz, scatenando l’euforia dei presenti.