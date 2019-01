Chelsea, Higuain in campo a Stamford Bridge per il saluto ai tifosi – VIDEO

Gonzalo Higuain è entrato sul terreno di gioco di Stamford Bridge prima di Chelsea-Tottenham per salutare i suoi nuovi tifosi.

Se il suo esordio in campo è rimandato perché non ce n’erano i tempi tecnici, Gonzalo Higuain ha voluto comunque essere presente a Stamford Bridge per la semifinale di ritorno di Carabao Cup fra il Chelsea e il Tottenham. Il Pipita ha assistito alla gara dalla tribuna assieme ad alcuni componenti dello staff di Maurizio Sarri, ma prima del fischio d’inizio ha fatto la sua passerella ufficiale sul terreno di gioco.

Ma quando ci sarà l’esordio ufficiale dell’ormai ex rossonero con il Chelsea? Dopo aver salutato il pubblico, l’attaccante argentino si è sbilanciato: «Ci vediamo domenica», ha detto, prima di salire in tribuna. Molto probabilmente l’argentino debutterà infatti domenica 27 gennaio in FA Cup nella sfida contro lo Sheffield Wednesday.

SUSO E MAURI SCHERZANO SUL PESO DI GONZALO HIGUAIN – FOTO