Higuain si allena con il Chelsea… e Suso e Mauri scherzano sul suo peso – FOTO

Gonzalo Higuain ha postato su Instagram la prima foto con la magia d’allenamento del Chelsea: Suso e Josè Mauri lo prendono in giro

Higuain corre, suda e si allena con la maglia del Chelsea. Il Pipita ha, infatti, postato sul suo profilo Instagram la prima foto con la maglia (d’allenamento) dei Blues. Assisterà stasera dalla tribuna al match contro il Tottenham e si farà trovare pronto mercoledì 30 gennaio per la trasferta contro il Bournemouth. Intanto i suo ex compagni di squadra non l’hanno dimenticato e, nella stessa foto postata dall’argentino, lo prendono in giro.

Suso e Josè Mauri hanno ironizzato sotto la foto di Higuain sul suo peso, chiedendogli se non ci fossero dei pantaloni di una taglia superiore. Uno spettro che l’argentino dovrà combattere anche in Inghilterra: i suoi ex compagni di squadra non hanno perso tempo per ricordarglielo.