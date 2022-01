Chelsea, i Blues vogliono richiamare Emerson Palmieri: il Lione non ci sta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Chelsea vorrebbe richiamare Emerson Palmieri dal prestito al Lione, ma i francesi non ci stanno

Dopo l’infortunio che terrà fuori tutta la stagione Chilwell, il Chelsea è alla ricerca di un terzini sinistro. La dirigenza Blues starebbe anche pensando di riportare a Londra Emerson Palmieri, ma la trattativa non sarebbe facile.

Il club inglese, come riportato da Fabrizio Romano, avrebbe offerto circa 4 milioni al Lione per far rientrare l’italo-brasiliano dal prestito; secco “no”, però, arrivato da parte dei francesi. Digne resta il piano B del Chelsea.