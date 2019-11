Chelsea: l’evoluzione tattica di N’Golo Kante

Kante è cambiato molto tatticamente negli ultimi anni. Ha acquisito tanta importanza anche in fase offensiva

Kante negli ultimi anni si è affermato come uno dei mediani difensivi più forti al mondo, con qualità pazzesche in fase di non possesso. Negli ultimi anni al Chelsea, soprattutto da Sarri in poi, il francese si è però evoluto molto.

E’ infatti migliorato in fase offensiva, tant’é che ricopre una posizione in media più avanzata. Si inserisce molto bene tra le linee ed è molto più preciso con la palla, si vede soprattutto nelle conduzioni. Un esempio nella slide sopra: Jorginho e Kovacic bloccati, con Kante alto e pronto ad aggredire la profondità. In pochi si sarebbero aspettati un tale cambiamento.