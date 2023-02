Chelsea nel mirino del FFP dopo le pazze spese: Blues costretti a vincere

Il Chelsea è finito nel mirino del FFP dopo le pazze spese dell’ultimo mercato di gennaio: Blues ora costretti a vincere

Come riferito dal Times, i 600 milioni spesi in occasione dell’ultimo mercato, hanno fatto finire il Chelsea nel mirino del Financial Fair-Play.

I londinesi sono ora obbligati a vincere e dare una svolta alla loro stagione, se vogliono evitare rischi ulteriori. Il quarto posto o addirittura il successo in questa edizione di Champions, aiuterebbero e non poco i londinesi ad uscire fuori da questa situazione.