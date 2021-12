Chelsea, Tuchel: «Lukaku? Nessuno qui sapeva che è infelice»

Le dichiarazioni di Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, che ha parlato della situazione riguardante Romelu Lukaku

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha così parlato della situazione riguardante Romelu Lukaku.

DICHIARAZIONI – «Non ci piace che porti rumore di cui non abbiamo bisogno. Non vogliamo trarne più di quello che è. È facile prendere le battute fuori contesto e fare notizia. Non mi piace, questo clamore non ci aiuta. Se c’è qualcosa ne parleremo sicuramente a porte chiuse. È molto facile prendere le parole fuori contesto. Qui possiamo prenderci del tempo per cercare di capire cosa sta succedendo, le sue parole non riflettono l’atteggiamento quotidiano. Se sei un giocatore così grande come Romelu, sicuramente sai che tipo di valore hai quando si parla. Forse è un po’ più facile da affrontare una situazione quando vinci. Nessuno qui sapeva che lui è infelice, quindi è per questo che è una sorpresa. Dobbiamo controllare, aspettare e vedere cosa dice Romelu in futuro e affrontarlo».