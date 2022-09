Chelsea, Tuchel su Kepa: «Felice che sia rimasto, in estate offerte non convincenti»

L’allenatore del Chelsea Tuchel ha parlato della situazione legata a Kepa, rimasto a Londra nonostante le tante voci di mercato

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ai media inglesi ha parlato della situazione legata a Kepa, rimasto a Londra nonostante le tante voci di mercato circolate sul suo conto; in particolare l’interesse del Napoli.

LE PAROLE – «In estate ha verificato le sue opzioni di cui eravamo a conoscenza. Non erano soddisfacenti né per lui né per noi, quindi è rimasto. Sono molto contento di questo. Con Kepa sono sempre stato molto chiaro che volevo che restasse».