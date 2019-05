Chi ha vinto più Champions League? La classifica

Chi ha vinto più Champions League/Coppe dei Campioni? Ecco giocatori e squadre che possono vantare il maggior numero di trofei in bacheca

Sono 211 i calciatori che dal 1956 al 2018 hanno vinto almeno due volte la Coppa dei Campioni/Champions League. Quelli che invece hanno sollevato al cielo la Coppa almeno quattro volte in carriera sono solo 21. In cima alla classifica per squadre svetta invece il Real Madrid con ben 13 titoli vinti. Ecco i calciatori che hanno conquistato più titoli nella leggendaria competizione europea:

4 vittorie Champions League

Joseito (ESP) – Real Madrid

• 1956, 1957, 1958, 1959

Enrique Mateos (ESP) Real Madrid

• 1957, 1958, 1959, 1960

José Santamaria (URU) – Real Madrid

• 1958, 1959, 1960, 1966

Sammy Lee (ENG) – Liverpool

• 1977, 1978, 1981, 1984

Phil Neal (ENG) – Liverpool

• 1977, 1978, 1981, 1984

Clarence Seedorf (NED) – Ajax, Real Madrid, Milan

• 1995 Ajax, 1998 Real Madrid, 2003 e 2007 Milan

Andrés Iniesta (ESP) – Barcellona

• 2006, 2009, 2011, 2015

Lionel Messi (ARG) – Barcellona

• 2006, 2009, 2011, 2015

Gerard Piqué (ESP) – Barcellona

• 2006, 2009, 2011, 2015

Xavier Hernández (ESP) – Barcellona

• 2006, 2009, 2011, 2015

Cristiano Ronaldo (POR) – Manchester United, Real Madrid

• 2008 Manchester United, 2014, 2016 e 2017 Real Madrid

5 vittorie Champions League

Juan Alonso Adelarpe (ESP) – Real Madrid

• 1956, 1957, 1958, 1959, 1960

Alfredo Di Stefano (ARG/ESP) – Real Madrid

• 1956, 1957, 1958, 1959, 1960

Rafael Lesmes (ESP) – Real Madrid

• 1956, 1957, 1958, 1959, 1960

Marquitos (ESP) – Real Madrid

• 1956, 1957, 1958, 1959, 1960

Héctor Rial (ARG/ESP) – Real Madrid

• 1956, 1957, 1958, 1959, 1960

Juan Santisteban (ESP) – Real Madrid

• 1956, 1957, 1958, 1959, 1960

José María Zárraga (ESP) – Real Madrid

• 1956, 1957, 1958, 1959, 1960

Alessandro Costacurta (ITA) – Milan

• 1989, 1990, 1994, 2003, 2007

Paolo Maldini (ITA) – Milan

• 1989, 1990, 1994, 2003, 2007

6 vittorie Champions League

Francisco Gento (ESP) – Real Madrid

• 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966

Vittorie Champions League, successi per squadra

13 – Real Madrid (16 finali giocate)

7 – Milan (11)

5 – Bayern Monaco (10), Liverpool (7), Barcellona (8)

4 – Ajax (6)

3 – Inter (5), Manchester United (5)

2 – Benfica (7), Juventus (9), Nottingham Forest (2), Porto (2)

1 – Borussia Dortmund (2), Celtic (2), Amburgo (2), Steaua Bucarest (2), Olympique Marsiglia (2), Chelsea (2), Feyenoord (1), Aston Villa (1), PSV Eindhoven (1), Stella Rossa (1)

Vittorie Champions League, successi per nazione