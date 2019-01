Chiellini avvisa: «La vera Juve si vedrà dal 20 febbraio in poi»

Giorgio Chiellini commenta la vittoria odierna in Lazio-Juventus raggiunta in rimonta per due reti a uno allo Stadio Olimpico

Giorgio Chiellini commenta con queste parole la vittoria odierna maturata in rimonta per 1-2 contro la Lazio. Queste le dichiarazioni del capitano della Juventus: «Questa vittoria è un segnale importante, oggi abbiamo visto per 60 minuti la peggior Juventus dell’anno. Siamo stati bravi a switchare dopo il loro gol, abbiamo trovato energie più mentali che fisiche per andare a cambiare la partita. Abbiamo calciatori che in ogni reparto fa la differenza, questa sera Szczesny ci ha tenuto in piedi in diverse occasioni. Vittoria che ci dà fiducia perchè dobbiamo ancora crescere, vogliamo andare avanti anche in Coppa Italia e dovremo fare meglio contro una squadra in grande salute come l’Atalanta».

Prosegue e conclude il centrale bianconero e della Nazionale: «Stanchezza? Abbiamo caricato tanto in questa prima fase, la Supercoppa ci ha lasciato qualcosa sulle gambe e sulla testa. La vera Juventus si vedrà dal 20 febbraio in poi, l’importante non era come vincere, ma uscire dall’Olimpico con un risultato importante e ce l’abbiamo fatta. Le prossime gare saranno importanti fino al 3 marzo, quella è una data cruciale: un vantaggio del genere dopo quella data sarebbe un passo importante per lo Scudetto. Godiamoci la serata, mercoledì ci sarà una gara secca e difficile contro l’Atalanta».