Chiellini rivela: «Parteciperò a questo progetto. Ecco quale»

Chiellini socio e ambassador di AWE Sport Education. Le parole dell’ex difensore della Juve su questa collaborazioni

Giorgio Chiellini scende in campo per AWE Sport Education, la società benefit dedicata alla formazione e alla professionalizzazione dell’industria dello sport. L’ex difensore della Juve è socio e ambassador per il nuovo progetto, e non ha esitato a rilasciare qualche dichiarazione a riguardo.

CHIELLINI – «Come atleta, so che lo sport coinvolge una squadra molto più grande di quella che scende in campo. È proprio per questo che ho creduto in AWE Sport Education: un progetto che qualifica il settore sportivo, offrendo formazione e opportunità accessibili a tutti i giovani».