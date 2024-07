Euro 2024, Chiellini riconsegna la Coppa - VIDEO

Con l’inizio della finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra finisce il regno di tre anni dell’Italia da Campione d’Europa in carica. Giorgio Chiellini, capitano di quelli azzurri che avevano battuto la Spagna in semifinale (con la sua celebre “agitata” a Jordi Alba) e l’Inghilterra in finale (con il fallo su Saka), ha consegnato oggi la Coppa prima del fischio d’inizio.

The final walk as Chiellini passes the trophy onto a new champion. He left with a kiss. Perhaps a kiss of death?👀

