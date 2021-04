Chiellini: «Non mi vedo con una maglia diversa da quella della Juve»

Chiellini: «Io in una squadra diversa dalla Juve? È fantamercato». Le dichiarazioni del difensore

Giorgio Chiellini è stato intervistato da Sky Sport verso Atalanta-Juve.

FUTURO – «Il mio futuro? Nel periodo in cui ero Nazionale sembrava che fosse un problema. Ma non è vero, non esiste attualmente un problema. Io e Buffon non lo siamo e non lo saremo mai. Altre squadre? È fantamercato. Non mi vedo con un’ altra maglia in Italia e in Europa. Ma non è un discorso attuale. Sono concentrato su Zapata, Muriel Malinovski. Tutto il resto verrà dopo».