La stagione 2018/2019 sarà la prima di Giorgio Chiellini da Capitano della Juventus, dopo l’addio di Gianluigi Buffon ai colori bianconeri

Buffon, Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Chiellini e Marchisio. La colonna portante della Juventus che ha vinto 7 Scudetti di fila. Ma questa estate sembra essere quella della smobilitazione, con Gigi ad un passo dal Psg, Stephan nuovo calciatore dell’Arsenal e Claudio che vive da separato in casa con la Vecchia Signora. Leo, invece, è affare della scorsa estate, quando si trasferì al Milan e ne diventò subito Capitano. Proprio da Capitano ha parlato Chiellini, unico “sopravvissuto” insieme a Barzagli, della Juve che fu:

«L’obiettivo per la prossima annata sarà lo Scudetto o la Champions League? Noi puntiamo a vincere tutto, come sempre» ha dichiarato a Sky Sport. Poi il focus si sposta sugli addii: «La verità è che sono sempre più vecchio: sono rimasto soltanto io e mi mancherà gente come Alessandro Del Piero e Gianluigi Buffon, ma è normale che vada così». Il difensore della Juventus e della Nazionale si trova in vacanza con la sua famiglia e con quella del grande amico Leonardo Bonucci in Canada: «Adesso ci riposiamo e stiamo tranquilli. Poi sono sicuro che la prossima sarà una grande annata».