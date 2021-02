Chiesa: «Al ritorno ci sarà un’altra Juventus»

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, ha rilasciato un’intervista dopo la sconfitta contro il Porto. Le sue parole

Ai microfoni di Sky, Federico Chiesa ha parlato dopo Porto-Juventus. Le sue dichiarazioni.

COSA NON HA FUNZIONATO – «Abbiamo preso gol dopo pochissimi secondi. Se non sei concentrato al massimo ti puniscono. Il gol ci darà forza per il ritorno, in casa sarà un’altra partita».

APPROCCIO – «Questo è il mio primo ottavo, penso magari la tensione, la voglia di fare che non c’è stata fin dall’inizio. Abbiamo pagato con due gol nei primi minuti di tempo, non ci sono altre parole per spiegare questa sera. Il gol, come detto, ci dà carica. Ci sarà un’altra Juve, dovremo mettere in campo altri valori»