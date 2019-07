Chiesa Commisso, braccio di ferro alla Fiorentina: fissato un nuovo incontro

Chiesa Commisso, si va verso il braccio di ferro in casa Fiorentina: fissato un nuovo incontro tra le parti

Verso il braccio di ferro. Pare questo, infatti, lo scenario in casa Fiorentina. Con Chiesa che – secondo Il Corriere della Sera – ritiene concluso il suo ciclo in Viola e Commisso che non vuole presentarsi alla piazza con una dolorosa cessione.

L’attaccante vuole infatti trasferirsi alla Juve, mentre il patron da quell’orecchio non ci sente. Martedì l’incontro tra le parti per un chiarimento, con i bianconeri sempre alla finestra.