Chiesa: «Futuro? Le decisioni sono solo rimandate»

Federico Chiesa è intervenuto dalla sede di Wall Street per parlare del suo futuro alla Fiorentina. Ecco le sue parole

Federico Chiesa è stato intervistato ai microfoni di Class CNBC direttamente da Wall Street. L’attaccante viola ha parlato del suo futuro oltre che della nuova maglia presentata in quel di New York.

Ecco le parole riportate da Violanews.com: «La maglia è migliorata anche a livello di performance, sono contento di averla indossata. Attualmente penso ad allenarmi e a tornare in forma, poi parlerà con la società e poi tratteremo tutte le questioni del caso attorno a un tavolo ma non ci sono problemi. Le decisioni sono rimandate, ma non c’è alcun problema».