Chiesa Juventus: insulti dei tifosi della Fiorentina dopo le visite

I tifosi della Fiorentina non hanno preso bene il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus: insulti dopo le visite mediche

I tifosi della Fiorentina non hanno reagito bene all’addio di Federico Chiesa. Il calciatore ha svolto le visite mediche a Firenze e presto sarà ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus.

Come riportato da Sky Sport, all’uscita dalla clinica i tifosi della Fiorentina hanno rivolto qualche insulto all’indirizzo di Chiesa, in procinto di passare alla Juve. Un passaggio che non è stato digerito e che si unisce alla storia di quelli di Baggio e Bernardeschi.