Chiesa vuole convincere Mancini: show in amichevole. Le ultime sull’Italia

Federico Chiesa vuole prendersi una maglia da titolare contro il Galles: super prestazione in amichevole post Svizzera

Chiesa in grande spolvero nell’amichevole post Svizzera dell’Italia contro la Cremonese Primavera: 9-1 per gli azzurri con la tripletta dell’esterno della Juventus e di Belotti, la doppietta di Pessina e il gol di Bernardeschi. Per i grigiorossi in gol Lauciello.

Chiesa dunque vorrebbe strappare una maglia da titolare contro il Galles: nel tridente di Mancini al momento però sembrano inamovibili Berardi a destra e Insigne a sinistra.