Chievo-Bologna highlights e gol: le azioni salienti del match della 12ª giornata della Serie A 2018/2019

Allo stadio «Bentegodi» di Verona, per il 12° turno della Serie A 2018/2019, va in scena Chievo-Bologna. Sfida salvezza tra i gialloblù di Ventura in fondo alla classifica a quota -1, ed i felsinei di Filippo Inzaghi, al momento quartultimi con 9 punti. Il ruolino di marcia delle due squadre è di 2 pareggi e 9 sconfitte per i padroni di casa, mentre 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte per il Bologna. La gara di Verona è diretta dall’arbitro Daniele Orsato della sezione di Vicenza. Il fischietto internazionale ha diretto 9 volte i clivensi, per 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Gli emiliani con lui hanno ottenuto una sola vittoria e 3 sconfitte.

Bologna in vantaggio dopo appena 2 minuti con il quarto gol in campionato del Ropero Santander. Il centravanti era in fuorigioco sul lancio dalla trequarti ma il tocco di Bani, difensore del Chievo, lo rimette in gioco. Orsato, dopo aver guardato le immagini al Var, concede il gol. Al minuto 20 il pari del Chievo con un calcio di rigore trasformato da Meggiorini, penalty assegnato per un fallo di mani di Calabresi. Allo scadere del primo tempo è arrivato il gol di Joel Obi: rovesciata di Hetemaj e deviazione dell’ex centrocampista del Torino. Regolare la posizione del giocatore gialloblù. Al 56′ Orsolini ha pareggiato i conti per i rossoblù, con uno splendido colpo di testa. Ecco i gol e gli highlights di Chievo-Bologna:

Ouverture du score pour Bologna grâce à Santander !

0-1 #ChievoBologna pic.twitter.com/imlo12NWJG — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) November 11, 2018

Посмотрите это потрясающее видео: Meggiorini R.(Penalty) Goal HD – Chievo1-1Bologna 11.11.2018 https://t.co/VNcJyvFAm7 — socertwets (@LoveFotball4) November 11, 2018

Joel Obi redonne l'avantage au Chievo avant la mi-temps

2-1 #ChievoBolognapic.twitter.com/gXRM5GoGUP — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) November 11, 2018