Chievo-Parma: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Chievo-Parma, 34ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Al Marcantonio Bentegodi, il Chievo di Di Carlo ospita il Parma. I clivensi reduci dall’inaspettata vittoria contro la Lazio proveranno ad insidiare la truppa di D’Aversa. I ducali, dal canto loro, proveranno a cercare punti utili per raggiungere la matematica salvezza dopo un girone di ritorno al di sotto delle aspettative.

Chievo-Parma: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Chievo-Parma: formazioni ufficiali

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Cesar, Bani, Barba; Rigoni, Hetemaj, Leris; Vignato; Stepinski, Meggiorini. All.: Di Carlo.

PARMA (5-3-2): Sepe; Iacoponi, Gazzola, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Barillà, Scozzarella, Kucka; Gervinho, Siligardi. All.: D’Aversa.

Chievo-Parma Streaming: dove vederla in tv

Chievo-Parma sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.