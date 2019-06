Chievo Verona, Cacciatore al Cagliari in cambio di Cotali e Caligara: ecco i dettagli sui due giovani talenti cresciuti in Juventus e Inter

Il Cagliari riscatta Cacciatore. Al Chievo Verona andranno due giovani talenti: Fabrizio Caligara e Matteo Cotali che in questa stagione hanno entrambi giocato in prestito all’Olbia (Serie C).

Caligara è un centrocampista centrale classe 2000. A causa di un brutto infortunio al bicipite femorale ha praticamente saltato l’intera stagione. Caligara è cresciuto nelle giovanili della Juventus e vanta anche diverse presenze con gli Azzurrini (dall’U16 all U19 di Nicolato). L’esordio in Serie A, la scorsa stagione contro l’Inter. Matteo Cotali è un terzino sinistro classe 2000. In questa stagione, sempre titolare nell’Olbia in Serie C con 27 presenze e 2 assist. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, all’occorrenza può giocare anche come difensore centrale.