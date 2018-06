Il talentuoso portiere ucraino Andriy Lunin si è accasato al Real Madrid: beffate sia Inter che Napoli, fortemente interessate al calciatore

Il Real Madrid sta rivoluzionando il pacchetto dei portieri che avrà a disposizione il neo allenatore Lopetegui. Due i nomi che fanno sì che i galacticos s’intreccino con la Serie A: Alisson e Lunin. Il portiere della Roma piace, ma costa tanto mentre quello ucraino è già della società iberica. La notizia è di pochi minuti fa e arriva direttamente dal sito ufficiale del club spagnolo:

«Il Real Madrid e lo Zorya Luhansk hanno trovato l’accordo per il trasferimento del giocatore Andriy Lunin, che sarà vincolato al club per le prossime 6 stagioni». Quello che, in questi casi, si definisce un colpo, in prospettiva, davvero pazzesco. Lunin, infatti, è un estremo difensore ben strutturato fisicamente ed ottimo in tutti i fondamentali, non a caso ci avevano fatto un pensierino anche Inter e Napoli. La società neroazzurra, però, è stata impegnata nella definizione della trattativa di Nainggolan mentre quella partenopea ha tentennato visto che sul tavolo di Ancelotti c’erano anche i nomi di Salvatore Sirigu, Alphonse Areola e non solo. Lunin è il nuovo guardiano del Santiago Bernabeu, aspettando Alisson Becker…