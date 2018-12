Cina, Poyet nuovo tecnico dello Shanghai Shenhua

Dopo l’esperienza al Betis, Gustavo Poyet si prepara all’avventura cinese: ufficiale l’ingaggio del tecnico uruguagio per la panchina dello Shanghai Shenhua. Ai suoi ordini avrà vecchie conoscenze del calcio europeo come Ba, Guarin e Martins

UFFICIALE – L’annuncio è arrivato poco fa dai canali ufficiali dello Shanghai Shenhua: sulla panchina del club cinese siederà Gustavo Poyet. L’ex centrocampista di Saragozza e Chelsea, campione del Sudamerica con l’Uruguay nel 1995, aggiunge dunque un nuovo capitolo alla sua carriera di allenatore. Esonerato dal Betis Siviglia appena due settimane fa, il tecnico guiderà la squadra cinese nella Super League che prenderà il via a marzo.

IL TEAM – Lo Shanghai Shenhua, quarto in campionato nella scorsa stagione, punta a sollevare l’asticella per cercare di agguantare un posto nella Champions League asiatica. Poyet troverà in squadra alcuni calciatori che hanno vissuto fasti europei come Demba Ba, Freddy Guarin e Obafemi Martins.