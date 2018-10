Non un momento sereno per Ciro Immobile che si è sfogato su Instagram con un post indirizzato ai suoi haters

Ciro Immobile ha voluto replicare alle critiche che son arrivate ultimamente nei suoi confronti. Come? Affidandosi ai social, e più precisamente ad Instagram, dove ha postato una foto proveniente dalla pagina ufficiale della Lega A. Nella foto, Immobile zittisce i suoi haters pubblicando i suoi numeri che ha registrato con la Lazio. Per lui 57 gol totali in Serie A con i biancocelesti (18 solamente in questo anno solare) con una media gol di 0.75 a partita. Cifre di tutto rispetto per l’attaccante della Lazio che, dopo un’inizio difficile con la sua quadra, ha trovato ben 4 gol in 4 partite di Campionato.

Tuttavia domani, nella sfida di Nations League contro la Polonia, partirà nuovamente dalla panchina dopo l’amichevole contro l’Ucraina. Mancini sembra infatti intenzionato ad optare per il tridente composto da Bernardeschi–Insigne–Chiesa. Ecco allora le critiche arrivate sui social per il centravanti della Nazionale che ha deciso oggi di rispondere con un messaggio a chi l’ha messo in discussione. Il messaggio non contiene parole, ma solamente con un’emoji che intima al silenzio con il dito alla bocca.