Clamoroso De Ligt: «Addio al Bayern? C'è una cosa che spero...»

Le parole di Matthijs De Ligt, difensore del Bayern Monaco, sul suo futuro con il club tedesco. I dettagli

Matthijs De Ligt, difensore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale olandese. L’ex Juve ha fatto chiarezza sul suo futuro dopo le tante voci di un possibile addio nella prossima sessione di mercato.

LE PAROLE – «Io e Musiala in partenza dal Bayern? Per andare dove, in vacanza? Ma no, non credo proprio. Spero per noi e per il Bayern che resteremo entrambi. È quello che sto ipotizzando anch’io».