Classifica Serie A, l’Inter manca il sorpasso alla Roma. Milan, addio Champions?

La classifica di Serie A aggiornata con i recuperi della 27aª giornata. Dopo 30 partite si delinea maggiormente il quadro delle qualificazioni in Champions e sulla lotta salvezza grandi novità

Arrivano buone notizie per la Roma poco prima del fischio d’inizio del match contro il Barcellona, quarto di finale della Champions League. La classifica aggiornata con i recuperi della 27ª giornata porta in dote il terzo posto. Non c’è, infatti, il sorpasso dell’Inter, fermato sullo 0-0 nel derby contro il Milan: i nerazzurri di Luciano Spalletti salgono così a quota 59, a un solo punto di distacco dalla Roma, mancando così il sorpasso. Per il Milan, invece, sembrano allontanarsi definitivamente i sogni di qualificazione alla prossima Champions League visti i 51 punti, ma anche l’Inter dovrà fare attenzione alla Lazio, distante solamente 2 lunghezze.

La vittoria del Torino, che permette alla squadra di Mazzarri di sfondare quota 40 punti in classifica, inguaia il Crotone di Walter Zenga, sempre terzultimo a quota 24 punti. Il pareggio tra Chievo e Sassuolo permette a entrambe le squadre di avere cinque punti di sicurezza dalla terzultima posizione. Di seguito la classifica aggiornata con tutte le squadre che hanno giocato così 30 partite:

Juventus 78

Napoli 74

Roma 60

Inter 59

Lazio 57

Milan 51

Atalanta 47

Fiorentina 47

Sampdoria 47

Torino 42

Bologna 35

Genoa 34

Udinese 33

Chievo 29

Cagliari 29

Sassuolo 29

Spal 26

Crotone 24

Verona 22

Benevento 13